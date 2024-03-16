أول تعليق من مخرج الحشاشين على جدل الحديث بالعامية في مسلسله - صورة

الوكيل الإخباري - بعد أربعة أيام من بداية عرضه، كسر مخرج مسلسل "الحشاشين" بيتر ميمي صمته، وردَّ على الانتقادات للمسلسل، بسبب استخدام العامية المصرية، لا العربية الفصحى في حواراته.



وفنّد ميمي الاتهامات يوم الجمعة في منشور طويل عبر حسابه على فيس بوك، أرفقه بصورة إعلانات المسلسل التي أثارت أيضاً جدلاً حول تناول فكرة الارتقاء إلى الجنة بواسطة الحسن الصباح زعيم الطائفة.





وقال ميمي إنه لم يكن الرد على الانتقادات قبل انتهاء عرض المسلسل، لكنه اضطر إلى ذلك، لأن العمل ليس مستنبطاً من وثيقة تاريخية لكنه "دراما تاريخية".

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واستشهد بمخرجين عالميين تناولوا في أعمالهم أحداثاً تاريخية مثل المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو الذي قتل الزعيم الألماني هتلر في أحد أفلامه.





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