السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة حمد بخان يونس تحت غطاء مدفعي مكثف

الأرصاد: أمطار ورعد تشهدها المملكة لمدة 4 أيام اعتبارا من هذا الموعد

تركيا: إنقاذ وضبط 68 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إزمير

إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتوزيع المساعدات في غزة

وكالة الصحافة الفرنسية: اجتماع نادر بين الحوثيين والمقاومة الفلسطينية

جيش الاحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان

عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ ٢

بعد أكبر ارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد اقتحامها لساعات واعتقال شابين

السبت، 16-03-2024 11:25 ص

أول تعليق من مخرج الحشاشين على جدل الحديث بالعامية في مسلسله - صورة

كواليس-مسلسل-الحشاشين


الوكيل الإخباري - بعد أربعة أيام من بداية عرضه، كسر مخرج مسلسل "الحشاشين" بيتر ميمي صمته، وردَّ على الانتقادات للمسلسل، بسبب استخدام العامية المصرية، لا العربية الفصحى في حواراته.

وفنّد ميمي الاتهامات يوم الجمعة في منشور طويل عبر حسابه  على فيس بوك، أرفقه بصورة إعلانات المسلسل التي أثارت أيضاً جدلاً حول تناول فكرة الارتقاء إلى الجنة بواسطة الحسن الصباح زعيم الطائفة. 


وقال ميمي إنه لم يكن الرد على الانتقادات قبل انتهاء عرض المسلسل، لكنه اضطر إلى ذلك، لأن العمل ليس مستنبطاً من وثيقة تاريخية لكنه "دراما تاريخية".

اضافة اعلان

 

واستشهد بمخرجين عالميين تناولوا في أعمالهم أحداثاً تاريخية مثل المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو الذي  قتل الزعيم الألماني هتلر في أحد أفلامه.

 

 


 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19085-6_LC

كيف عالج مسلسل 'الكبير أوي' قضية التنمر؟

2024315173825657DD

رغم صمتها.. إمارات رزق تخطف الأنظار في 'ولاد بديعة'

elaosboa50973

أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'

02c07e4b52

لجين عمران: حاولت الانتحار

i8i8i8i

محمد ثروت وأوس أوس في مصيدة 'رامز جاب من الآخر'.. ماذا حدث؟

yjyjyj

أحمد السقا يتصدر الترند بقصة حب وأكشن في 'العتاولة'

أخبار متعلقة
elaosboa74165

قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين