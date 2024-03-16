السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ ٢

بعد أكبر ارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد اقتحامها لساعات واعتقال شابين

العدل الدولية تعقد جلساتها بقضية ضد ألمانيا بشأن غزة الشهر المقبل

حمادة: إقبال محدود داخل صالات المطاعم منذ بداية رمضان

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث بحري غرب الحديدة

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

وفيات السبت 16 -3 - 2024

خبير يكشف الحقيقة وراء إقامة ميناء غزة البحري

السبت، 16-03-2024 09:47 ص

أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'

elaosboa50973


الوكيل الإخباري - علق النجم المصري مصطفى شعبان، على التهام النيران ديكور مسلسله الجديد "المعلم"، والذي يعرض في موسم رمضان الحالي، في الحريق الهائل الذي التهم استوديو الأهرام، ووصل لبعض المباني المجاورة بالجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقال شعبان، في تصريحات صحفية : "الحمدلله الجميع بخير.. وكنا انتهينا من التصوير.. وغادرنا المكان، ولكن الحريق كبير وأتمنى السلامة للجميع".



فيما علق مؤلف مسلسل "المعلم" محمد الشواف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: "استديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله، يارب لطفك يارب".

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024315173825657DD

رغم صمتها.. إمارات رزق تخطف الأنظار في 'ولاد بديعة'

02c07e4b52

لجين عمران: حاولت الانتحار

i8i8i8i

محمد ثروت وأوس أوس في مصيدة 'رامز جاب من الآخر'.. ماذا حدث؟

yjyjyj

أحمد السقا يتصدر الترند بقصة حب وأكشن في 'العتاولة'

almaddah

سهر الصايغ: كواليس 'المداح' كانت مرعبة

NAZRET HUB

مؤلف سوري يتهم صنّاع مسلسل 'نظرة حب' بسرقة فكرته

أخبار متعلقة
491990_0

رمضان 2024.. سهر الصايغ تنفي تشابه أحداث 'المعلم' مع فيلم أحمد زكي

727779_original

مصطفى شعبان يدخل سوق السمك بـ 'المعلم' في رمضان