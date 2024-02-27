رمضان 2024.. سهر الصايغ تنفي تشابه أحداث 'المعلم' مع فيلم أحمد زكي

الوكيل الإخباري - نفت الفنانة المصرية سهر الصايغ وجود أي تشابه بين أحداث مسلسل "المعلم"، الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان 2024 مع مواطنها النجم مصطفى شعبان، وأحداث فيلم الفنان المصري الراحل أحمد زكي "شادر السمك" الذي عرض عام 1986، مع نبيلة عبيد، نظراً لارتباط أحداث العملين بسوق السمك.



وقالت الصايغ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" إن بعض الناس اختلط عليها الأمر وربطت بين المسلسل والفيلم، نظراً لتشابه الأجواء والأحداث التي تدور في سوق للسمك، مؤكدة أن أحداث المسلسل ليس لها علاقة بالفيلم.

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وكشفت الصايغ عن طبيعة الدور الذي تجسده في المسلسل، حيث تؤدي شخصية زوجة مصطفى شعبان، ولديها ابن منه يجسد دوره الطفل جان رامز، وتكشف الحلقات دعم سهر لزوجها في صراعه وحربه مع تجار السمك لاستعادة هيبته وتجارة والده في السوق.



وأشارت الصايغ إلى أن الجمهور سيستمتع بحدوتة شعبية اجتماعية تتفرع منها عدة حكايات كثيرة، متمنية أن تحظى بإعجاب المشاهدين.



وقالت الصايغ إن "أكثر شيء جذبني لهذا الدور أنها زوجة مصرية أصيلة".

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