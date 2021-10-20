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الأربعاء، 20-10-2021 08:46 ص

أول تعليق من وائل كفوري بعد نجاته من حادث خطير

وائل


الوكيل الإخباري - وجه الفنان اللبناني، وائل كفوري، رسالة شكر واطمئنان إلى جمهوره وزملائه وأصدقائه، بعد رسائلهم إليه وتضامنهم معه لإصابته في حادث سير مروع مؤخرا.

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وقال وائل أمس الثلاثاء، في أول تعليق له بعد مغادرته المستشفى، في منشور عبر صفحته في موقع "تويتر":"من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفاء لكل الزملاء الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين في الوسط الفني والإعلامي، و للسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي".


وتابع:"غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن. أنا منيح بفضل صلواتكن.. كل كلمة قولتوها عنيتلي ودقت بالقلب.. بشكركن فرداً فرد وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو أرد على اتصالاتكن.. بس ان شاء الله قريباً منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقي وبرجع أشوف وجهكن بالخير.. الله يبعد الشر عن كل واحد فيكن، وما يصيبكم ولا مكروه.. والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وعطاني أيام جديدة أقدر من خلالها التقي فيكن.. بحبكم قد الدني".


وكان الفنان اللبناني قد غادر المستشفى بعد يومين من مكوثه بها، وخضوعه لفحوصات طبية، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة جبيل اللبنانية، وإصابته برضوض متفرقة في أنحاء جسمه.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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