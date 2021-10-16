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السبت، 16-10-2021 09:10 ص

آخر التطورات الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير مروع

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الوكيل الإخباري - كشف صديق مقرب من الفنان اللبناني، وائل كفوري، عن حالة الفنان الصحية، بعد تعرضه لحادث سير مروع مساء أمس الجمعة، نقل على إثره إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة.

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وطمأن الشاعر حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، جمهور الفنان اللبناني.


وأشارت صحيفة "النهار" البيروتية إلى أن الحادث أسفر عن رضوض في أنحاء جسد الفنان اللبناني، وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها.


وأوضح موقع "ET بالعربي" أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل كفوري بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته.


ونقل الموقع عن شاهد عيان قوله إنه تم نقل وائل هو والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى، وإنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة.


ووفقا لصديق مقرب زاره الفنان بالمستشفى، فإن وائل كفوري كان واعيا وبحالة جيدة، وكانت برفقته حبيبته بالسيارة وهي بصحة جيدة أيضا، وشدة الضربة جعلت وائل "خارج السيارة".


وأعرب العديد من الفنانين عن تعاطفهم مع وائل، متمنيين له الشفاء العاجل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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