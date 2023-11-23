أول تعليق من والدة أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

الوكيل الإخباري - لا يزال وقع خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد عن الفنان أحمد فهمي، يشكل صدمة كبيرة لمحبيهما، الأمر الذي دفع بعض متابعي والدة أحمد فهمي للتفاعل معها على هذه الخلفية، لترد بدورها على هذا التفاعل.

اضافة اعلان

نشرت السيدة ليلى العطار والدة أحمد فهمي صورة مرفقة بدعاء لأولادها عبر حسابها الموثق على إنستغرام، ليتفاعل معها المتابعون.





واختارت ليلى العطار صورة مرفق بها خاطرة ودعاء الذي جاء فيه: "أتعافى بأولادي كلما أصابتني الحياة، لم يعودوا صغاري بل هم أصدقائي وسندي ومصدر قوتي ربي احفظهم واجعلهم الجبل الذي أستند عليه".



تفاعل المتابعون مع الصورة التي نشرتها ليلى العطار عن أبنائها، وكتبت إحدى المتابعات موجهة رسالة لها: "الله يعطيك الصحة والعافية ولكن لا يمنع تكوني مع الحق دايما وعمره ما يرضيكي ظلم بنات الناس وتاخدوهم وبعدين ترموهم ولا ترضي أن يكون وسطكم واحدة تخرب البيوت بدم بارد مع احترامي الشديد ليكي كوني أنتي السند لبنات الناس".



ليالينا