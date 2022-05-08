أول رد لـ مي عزالدين على خبر خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تشير الى ان رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة قد ارتبط بالممثلة مي عز الدين بعد انفصاله عن زميلتها الممثلة ياسمين صبري.



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وفي اول رد لها نشرت الفنانة المصرية مي عز الدين، عبر صفحتها مقطع فيديو جديد، يتضمن عدة مشاهد من دورها في مسلسل "جزيرة غمام" الذي عرض في الماراثون الدرامي المنقضي، خلال شهر رمضان 2022 على مقطع غنائي لأغنية "وحدانية" للفنانة المصرية أنغام واذ تكون من خلال الاغنية قد اكدت انها "وحدانية" ليست مرتبطة بأحد.

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