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الأحد، 21-08-2022 12:26 م

أول رد من زوج نسرين طافش حول أنباء انفصالهما

نسرين-طافش-وزوجها


الوكيل الإخباري-بعد أن فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور بخطوة غير متوقعة قامت بها، وهي انها حذفت كل صورها مع زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، وذلك بعد مرور 49 يوماً فقط على زواجهما، ما دفع البعض الى التساؤل ان كانا على خلاف، او ان هناك سبباً آخر دفع طافش الى حذف كل هذه الصور التي جمعتها مع زوجها.

نفى شريف الشرقاوي زوج نسرين كل ما تردد جملةً وتفصيلاً حيث نشر صورة جمعته بها وعلق عليها قائلاً: "نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها".

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وأضاف "نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحريتها، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".

 


 

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