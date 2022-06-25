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السبت، 25-06-2022 11:07 ص

أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية الأخيرة

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الوكيل الإخباري-نشرت صديقة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة جمعتها بها في أحدث ظهور للأخيرة بعد تعافيها من وعكتها الصحية وعودتها من رحلة علاجها في سويسرا إلى منزلها بالقاهرة.

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وظهرت ياسمين في الصورة وقد أسدلت شعرها الأملس على كتفيها وكانت مبتسمة لكن المتابعون لاحظوا أنها خسرت الكثير من الوزن وبدت بنحافة شديدة مرتدية ملابس من اللون الأسود.


وكانت انتشرت العديد من الشائعات في الأيام الأخيرة الأيام الماضية، حول انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي، الذي نفى من جهته هذه الأخبار معتبراً أنه مجرد خلاف عادي يمكن أن يحدث بين أي زوجين.

 


 

الفن

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