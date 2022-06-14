الثلاثاء 14-06-2022
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الثلاثاء، 14-06-2022 10:01 ص

أيمن رضا يتعرض لوعكة صحية مفاجئة و يدخل المستشفى

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الوكيل الإخباري-كشف الممثل السوري أيمن رضا عن خضوعه لعملية جراحية في عينه.

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ونشر أيمن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يرتدي اللباس الخاص بغرفة العمليات .


واكتفى أيمن بالتعليق "جنجل".
تعليق أيمن إشارة إلى مرض يصيب العين ويتم علاجه بالدواء أو بعمل جراحي أحيانا.

 

وحذف أيمن رضا المنشور بعد دقائق قليلة من نشره، وهو ما أرجعه البعض إلى رغبة أيمن في عدم إثارة قلق متابعيه.


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