إبنة عابد فهد تخطف الأضواء بجمالها - صورة

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة "ليونا" ابنة الممثل السوري عابد فهد والإعلامية السورية زينة يازجي، في أحدث ظهور لها برفقة والدتها.

اضافة اعلان



وأحدثت الصورة بلبلة كبيرة، حيث تفاعل المتابعون مع صورة ليونا التي كبرت وأصبحت شابة جميلة معتبرين أنها باتت نسخة عن والدها الممثل السوري، كما عبروا عن حبهم الشديد لعابد فهد وعائلته.

الجدير بالذكر، أن عابد كان قد كشف مؤخراً عن شخصيته في مسلسل "شتي يا بيروت" الذي يلعب فيه دور البطولة إلى جانب الممثلة دانييلا رحمة، والممثل معتصم النهار، وهو من إخراج إيلي سمعان.





المصدر - الفن