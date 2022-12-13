إبنة نانسي عجرم ترافقها إلى دبي وجمالها حديث المتابعين- فيديو

الوكيل الإخباري - تداول محبو النجمة اللبنانية نانسي عجرم مقاطع فيديو عفوية توثّق لحظة وصولها مع طفلتها الصغيرة ليا إلى دبي، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الاثنين، في القرية العالمية.



وتضمنت المقاطع مشاهد عفوية لنانسي وطفلتها الصغيرة التي بدت في غاية الحماسة، وهي ترتدي ملابس كاجوال باللون الأسود، تشبه ملابس والدتها، وتقفز في المطار بغاية السعادة وهي تصعد الى السيارة.

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المنتشر ونال اعجاب الآلاف من محبي نانسي الذين أشادوا بعفويتها وأثنوا على حرصها على الاهتمام بطفلتها الصغيرة واصطحابها في أغلب سفراتها لرعايتها.





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