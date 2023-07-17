إحدى شخصيات ديزني.. هنا الزاهد تكشف عن دور تتمنى تقديمه

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أمنيتها في تقديم شخصيتي "باربي" و"ريبونزل" الكارتونية في عمل فني.

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وقالت هنا الزاهد: إنها متحمسة لمشاهدة فيلم "باربي" والمقرر عرضه بداية من الأربعاء 19 يوليو الجاري، مضيفة: "أنا متابعة كل حاجة متعلقة بفيلم باربي، أنا من عشاق باربي وبيتي كله ألوان وردي وأبيض".



أضافت: "بتمنى لو عملوا نسخة عربي من باربي إني أعملها، أو أعمل شخصية ريبونزل، حقيقي حلم حياتي أعمل شخصيات ديزني.



ويذكر أن شاركت الفنان هنا الزاهد مؤخرا في فيلم "مستر إكس" وهو من بطولة كلا من أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.





الفجر