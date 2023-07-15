كيف ردت هنا الزاهد على شائعات الطلاق التي تلاحقها؟

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة هنا الزاهد خلال تصريحات تلفزيونية لها عن سلبيات تعاونها مع زوجها النجم أحمد فهمي في الأعمال الفنية، كما ردت على شائعات خلافها بينها وبين زوجة كريم فهمي وغيرها من الأمور.



وقالت هنا الزاهد أن سلبيات تعاونها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، تعود إلى أنها تكون حريصة جدًا على عدم قيامها بأي تصرف من الممكن أن يضايقه، مُضيفة:" السلبيات:"إني ببقى شايلة هم إني معملش تصرف يضايقه، مثال على ذلك إني ممكن لم يعجبني شعري أو شئ في الميكب، فأقول وسط المشهد أنا عايزة ميكب، فأحمد يقولي ما خلاص بقى، لكن لو ممثل تاني مش هيقولي كده، وأنا مبحبش أزعل حد أصلًا".



وردت هنا الزاهد على شائعات الطلاق التي تلاحقها من آن لآخر، قائلة: "لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها، ومبحبش أطلع أقول أه أو لأ لأن بنكبر الموضوع".

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