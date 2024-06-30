الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قرار من وزارة التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث الرسم الصناعي

الامن العام : العثور على شخصين متوفيين بعد بلاغ عن تغيّبهما

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

هام للراغبين بالتقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي - رابط

"عريس أكتوبر" .. من هو شهيد الواجب محمد الفوارس ؟

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والصندوق الوطني لدعم المؤسسات

مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 5 جنود أصيبوا بغزة الأسبوع الماضي

قصف في الشجاعية وحرق مسجد في رفح

الأحد، 30-06-2024 11:05 ص

إدوارد: "نفسي أموت فجأة"

2024630104555188M9


الوكيل الإخباري- تحدث الممثل إدوارد في لقاء تلفزيوني عن الطريقة التي يتمنى الموت بها قائلاً: "في المستقبل حينما يتقدم بي العمر، أتمنى الموت بشكل مفاجئ".اضافة اعلان


وأشار إلى أن رغبته نابعة من أنه يتمنى ألا يسبب أي أذى أو متاعب لمن حوله، وتابع: "أنا عايز أموت فجأة من غير ما ولادي يتعبوا".

وأكمل إدوارد متسائلاً إذا كانت أمنيته الموت على سريره، حينما يخلد إلى النوم، أمرًا مقبولًا أم لا؟.

وفي الآونة الأخيرة، كشف إدوارد عن تعرضه لحادث سير، ونشر عبر صفحته على "فيس بوك" صورة الأضرار التي لحقت بسيارته بعد الحادث، معلقًا: "الحمد لله".

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024630121216606JP

محمد رمضان وسعد المجرد يجتمعان في عمل سينمائي

202462921595819SW

نخبة من نجوم الصف الأول في برنامج "بيت السعد"

202462910395414269

حسن الشافعي يرد على اتهامات شيرين عبدالوهاب

202462911232794531

أحمد عز يكشف أعظم خطأ ارتكبه في حياته

2024627122024657Z

كريم عبدالعزيز يجتمع مع أحمد عز.. ويشوّق لـ"الفيل الأزرق 3"

2024626154217975MD

سيلين ديون تعاني من الآلام في ظهور مأساوي