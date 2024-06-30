إدوارد: "نفسي أموت فجأة"

الوكيل الإخباري- تحدث الممثل إدوارد في لقاء تلفزيوني عن الطريقة التي يتمنى الموت بها قائلاً: "في المستقبل حينما يتقدم بي العمر، أتمنى الموت بشكل مفاجئ". اضافة اعلان





وأشار إلى أن رغبته نابعة من أنه يتمنى ألا يسبب أي أذى أو متاعب لمن حوله، وتابع: "أنا عايز أموت فجأة من غير ما ولادي يتعبوا".



وأكمل إدوارد متسائلاً إذا كانت أمنيته الموت على سريره، حينما يخلد إلى النوم، أمرًا مقبولًا أم لا؟.



وفي الآونة الأخيرة، كشف إدوارد عن تعرضه لحادث سير، ونشر عبر صفحته على "فيس بوك" صورة الأضرار التي لحقت بسيارته بعد الحادث، معلقًا: "الحمد لله".



24





