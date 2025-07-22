صدى بودكاست تطلق "بودكاست مشكاة" لتسليط الضوء على زوايا الحياة بشكل مختلف

"مشكاة" هو مساحة صوتية للفضول، تُنير العتمة بأسئلة جريئة، وتحاور الضيوف في تفاصيل رحلاتهم، بعيدًا عن الرسميات والتكرار، ليصل المستمع إلى لحظات من التأمل، وربما حتى التغيير.
وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال المدير التنفيذي لـ"صدى بودكاست"، محمد العموش:
"نؤمن في صدى أن القصص قادرة على إحداث تغيير حقيقي، وبودكاست مشكاة يأتي كمنصة تُنير هذه القصص وتمنحها مساحة لتُروى بصدق وحرية. نهدف من خلال مشكاة إلى خلق حوار اجتماعي أعمق وأكثر قربًا من الناس، وبأسلوب يلامس القلب والعقل معًا."
تُبث حلقات "بودكاست مشكاة" أسبوعيًا على يوتيوب، وستتناول في كل حلقة قصة جديدة، ضيف مختلف، ونقاش يُشعل الفكر ويُلهم الروح.
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