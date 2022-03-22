إصابة الفنانة وفاء عامر بكدمات في قدمها

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن إصابتها بكدمات في قدمها، من خلال نشرها لفيديو لمكان الإصابة على حسابها الرسمي في فيسبوك.

اضافة اعلان



وعلّقت النجمة المصرية على الفيديو بالقول: للمرة الرابعة على التوالي كدمات شديدة في القدم وباقي أنحاء الجسم، وأشارت إلى أنّها لا تُحب نشر الأشياء السلبية عادةً، لكنّها بحاجة الدعاء والدعم في هذه اللحظات.



وحظي المنشور بتفاعلٍ كبيرٍ من محبيها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

218