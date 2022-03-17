مخرجة شهيرة تنتقد اختيار حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

الوكيل الإخباري - رغم احتفاء عدد كبير من الفنانين بقرار عودة الفنان حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفًا للمنتج محمد حفظي، بعد 19 عاماً من ولايته الأولى، إلا أن المخرجة الكبيرة هالة خليل انتقدت ذلك القرار، مؤكدة في منشور لها على "فيسبوك" أن هناك عدة أسباب لانتقادها.

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وكتبت هالة قائلة: "كلمتين من قلبي بدون حسابات.. حينما ترأس الفنان حسين فهمي مهرجان القاهرة كان عمره أصغر من الآن بأكثر من عشرين عامًا (ربنا يديم عليه الصحة والعمر طبعاً).. كما أنه كان وقتها رئيسًا شرفيًا للمهرجان في وجود الدينامو الفعلي والجندي المجهول يوسف شريف رزق الله رحمة الله عليه".





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