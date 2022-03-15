الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

الضمان: لا يوجد موعد محدد لوقف استقبال طلبات الحصول على السلف

الملك: نؤكد على احترام وسيادة الأراضي الأوكرانية والحفاظ على سلامة المدنيين

إلغاء نظام التناوب في 62 مدرسة حكومية في جرش

مدير عام الضمان: نسعى للوصول لصفر من حوادث العمل

هام حول آلية تأجيل الأقساط لشهر نيسان

جامعات تعلن تعليق دوامها

مواطنون يطالبون بشمول تأجيل أقساط شركات التمويل اسْوة بالبنوك

الملك في برلين اليوم ويلتقي الرئيس الألماني

الخرابشة: تعرفة الكهرباء الجديدة تخفض تعرفة القطاع التجاري 13%

تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية

الثلاثاء، 15-03-2022 01:40 م

الفنان محمد جمعة يكشف تعرضه للنصب

محمد-جمعة


الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد جمعة عن تعرّضه للنصب من إحدى أشهر شركات الهاتف المحمول العاملة في مصر، وكتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك" يستنجد بأي شخص مسؤول في الشركة التي نصبت عليه.

وأثار هذا المنشور الجدل بين متابعي الفنان ورواد مواقع التواصل، كما تباينت الآراء والتعليقات، والتي نصحه بعضها بتقديم شكوى الى جهاز حماية المستهلك، واكتفى البعض الآخر بالسخرية منه.

اضافة اعلان


يُذكر أن محمد جمعة ينتظر عرض بعض الأعمال الدرامية التي يشارك فيها خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ومن أبرز أدواره ذاك الذي يقدّمه في مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
7797c307c285cd3b88b7d9fdd3bcbee6

مروان خوري ينفصل عن خطيبته بشكل نهائي

172734

ظافر العابدين يبتعد عن التمثيل ويتفرغ لمجال آخر

3315c1e2-dddd-4661-94ef-f3fda2a74e37

نجوم مسلسل للموت يحتفلون بانتهاء التصوير

E8966FDE-1693-4F6A-8C3A-2D1674ABADD2.

نوال الكويتيه تحتفل بمرور 39 عاماً على مشوارها الفني

274340075_4897124537040772_4065597423358029009_n (1)

دنيا سمير غانم تثير الجدل بأمنيتها الغريبة

zeina12

زينة توجه رسالة مؤثرة لوالدها بذكرى وفاته الـ 14- صورة

أخبار متعلقة
61fa608a423604711c1f621a

محمد صبحي يعلن عن انتحال شخصيته على فيسبوك - صورة

وفاة-والدة-الفنانة-فريدة-سيف-النصر-e1617637572439

رسالة من فريدة سيف النصر تثير الجدل حول اعتزالها

تيسير-فهمي

تيسير فهمي تكشف تطورات حالتها الصحية

image_608602_original

إعلامي شهير يبيع مقتنيات منزله لسداد نفقة زوجته - صورة

202111100950465046

أميرة هاني تكشف أسباب فسخ خطوبتها

Nada-Rahmy-1

ندى رحمي تعلن انفصالها