الفنان محمد جمعة يكشف تعرضه للنصب

الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد جمعة عن تعرّضه للنصب من إحدى أشهر شركات الهاتف المحمول العاملة في مصر، وكتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك" يستنجد بأي شخص مسؤول في الشركة التي نصبت عليه.



وأثار هذا المنشور الجدل بين متابعي الفنان ورواد مواقع التواصل، كما تباينت الآراء والتعليقات، والتي نصحه بعضها بتقديم شكوى الى جهاز حماية المستهلك، واكتفى البعض الآخر بالسخرية منه.

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يُذكر أن محمد جمعة ينتظر عرض بعض الأعمال الدرامية التي يشارك فيها خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ومن أبرز أدواره ذاك الذي يقدّمه في مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.



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