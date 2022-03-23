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الأربعاء، 23-03-2022 01:31 م

إصابة الفنان عثمان محمد علي بجلطة في المخ

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الوكيل الإخباري - بعد إصابته بجلطة مفاجئة في المخ في الفترة الأخيرة، طمأن الفنان المصري عثمان محمد علي الجمهور على حالته الصحية من خلال صورة نشرها عبر "فيسبوك"، وظهر فيها مع النجم حسن الرداد في كواليس مسلسل "بابلو"، وعلّق عليها بالقول:

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"هذه الصورة من مسلسل "بابلو" مع النجم حسن الرداد والذي أُصبت خلال تصويره بجلطة في المخ ما زالت آثارها الشديدة ترافقني، ودفعتني للاعتذار عن إكمال دوري في العمل حيث رأى الأطباء أن العلاج قد يستغرق مدة طويلة، والمسلسل سيُعرض في شهر رمضان المبارك، والله الشافي المعافي بقدرته ورحمته ودعائكم إن شاء الله".

 

وتفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الصورة وعبّروا عن سعادتهم بقدرة الفنان على تخطي الأزمة الصحية الصعبة التي مرّ بها، متمنين له دوام الصحة.

وجاء هذا التصريح بعدما طمأنت الفنانة سلوى عثمان الجمهور على حالة والدها الصحية، مؤكدةً مغادرته المستشفى، كما وجّهت الشكر الى نقابة الممثلين لاهتمامها به.

 

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