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الأحد، 13-03-2022 02:00 م

إصابة خالد الصاوي بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان خالد الصاوي خلال تصريحات صحافية عن مروره بأزمة صحية جديدة خلال الفترة الماضية، حيث أعلن عن إصابته بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية بعد تألقه اللافت في تجسيد دور والد الشهيد "نور" خلال العرض المسرحي الذي أقيم ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة، وحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الصاوي إنه معتاد على إصابة أحباله الصوتية بالتهابات شديدة كل عام، حيث تنتابه آلامها مرتين في العام الواحد تقريباً، وتحديداً عندما يتعرض لإرهاق شديد في التصوير وما إلى ذلك.

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