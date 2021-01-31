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الأحد، 31-01-2021 11:31 ص

تغير كبير بشكل الفنانة أحلام يثير جدل واسع!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - غابت الفنانة الإماراتية أحلام مؤخراً عن التصريح على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين أنها تستعد لإطلاق عمل جديد وهو ما ظهر من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وفي هذا السياق نشرت صورة ترويجية لأغنية "فدوة عيونك" وبدا أنها اعتمدت لوك جديد حيث اختارت الشعر القصير. وحازت بهذا إعجاب الكثير من المتابعين حيث حققت أكثر من 57 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

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