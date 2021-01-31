ظهور نادر لابنة الفنان عبدالله الرويشد يثير الجدل.. شاهد

الوكيل الاخباري - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة للفنان الكويتي عبدالله الرويشد، ولفتت الأنظار بنشر صورة أخرى إلى جانبها ظهرت فيها ابنته أسيل.



وأثارت الأخيرة اهتمام الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها. وسارعوا إلى المقارنة بينها وبين والدها ورأى بعضهم أنها لا تشبهه وتساءلوا عن هوية والدتها وجنسيتها.



وبدورها علقت العيدان: "صورة الجميلة اسيل بنت الفنان عبدالله رويشد".

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