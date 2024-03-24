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الأحد، 24-03-2024 01:56 م

إعتذارات وعتابات بين أنغام وأصالة - فيديو

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الوكيل الإخباري - فتح الإعلامي المصري عمرو أديب ملف خصام شريكته في تقديم Big time Podcast الفنانة السورية أصالة نصري، مع ضيفتهما الفنانة المصرية أنغام.

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وقالت أصالة: "نحنا انقطعنا عن بعض بس الود والمحبة والاحترام تجاهك ما انقطع ولا لحظة، انا جدا بحترمك وبحبك وبفتخر جداً فيكي وبمسيرتك، اذا بدر شي مني سابق تجاهك بدر تجاه نفسي أنا أسأت الأول لنفسي، كنت أنا مش مرتاحة فعادي كون زعلت رفيقتي حقك علي وصداقتنا كتير بتعنيلي".


وردّت أنغام: "وأنا كمان، في شبه بيني وبين اصالة وتقريباً ماعشناش طفولتنا وتحملنا مسؤوليات بسرعة كبيرة أوي، فأنا أقدر أحس بيها وهي تقدر تحس بيا، لما زعلت منها الزعل كان كبير أوي من كتر ما كنت بحبها، ولما حد يكون قريب منك ويخبطك يبقى الزعل كده".


وكان الخلاف بين المطربتين بدأ عام 2019 حين تزّوجت أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان الذي كان متزوجاً من أصالة حينئذ.

 

 

 

 

لها 

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