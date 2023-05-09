إقامة متحف لعادل إمام في شرم الشيخ -صورة

الوكيل الإخباري- احتفالاً بمرور 60 عاماً على مسيرة الفنان المصري عادل إمام، سيقام له متحف، يضم 14 ألف صورة، ووثيقة، وتسجيل فيديو عن مسيرته، على هامش مهرجان السينما العربية، في دورته الأولى التي ستنطلق قريباً في مدينة شرم الشيخ.



وسيتضمن المهرجان فيلماً وثائقياً وكتاباً خاصاً، ومن المقرر أن يجمع الحدث أكبر حشد من النجوم والنجمات، الذين شاركوا الزعيم أعماله الفنية.

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ويضم المتحف أيضاً، أول خبر كتب فيه اسمه بعد مشاركته في مسرح التلفزيون، وبوسترات كل أفلامه وعروضه المسرحية داخل مصر وخارجها.

ويعود الفضل في هذا المتحف إلى الباحث والمخرج المصري أحمد جمال، الذي حول منزله في شبرا إلى متحف يضم كل ما نشر عن إمام منذ بداياته، على مدار 28 عاماً بدعم من عادل إمام.

وستنقل الوثائق إلى شرم الشيخ، التي ستحتضن المهرجان. ووجه المهرجان دعوة لعادل إمام وأسرته لحضور دورته الأولى، التي اعتذرت عن رئاستها الشرفية الفنانة المصرية لبنى عبدالعزيز.





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