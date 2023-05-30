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الثلاثاء، 30-05-2023 07:19 ص

ابنة الفنانة أصالة تثير الجدل في مصر بسبب سؤال

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الوكيل الاخباري - أثارت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري الجدل بعد سؤالها من الأحق بلقب "صوت مصر".

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الأمر شغل رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية فالبعض يرى أن أنغام الأحق باللقب، والبعض يرى أن شيرين عبدالوهاب هي الأحق.


وردت "شام" في برنامج "ذا انسايدر بالعربي" قائلة: "ما بحب المقارنات".


وعند سؤالها عن صوت مصر قالت: "أنا ما بشوف غير أمي أصالة، هي الصوت بالنسبة لي .. فيه صوت حدا خلق مثله؟ فيه حدا بيجيب هالمساحة؟.. وما حدا عنده التاريخ هاد.. أنا بالنسبة لي الصوت الأول والأخير هي أصالة".


الجمهور انقسم حول تعليق شام، البعض أبدى إعجابه بما قالته، والبعض الآخر هاجمهما، وجاءت التعليقات: "أي تاريخ هذا"، و"أكيد شيرين"، "أنغام طبعا"، "ليش تسألوا شام"، حيث اعتبر البعض أن هذا السؤال يجب أن ينحصر على الفنانات والفنانين المصريين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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