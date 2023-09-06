ابنة رجاء الجداوي تكشف سراً عن والدتها

الوكيل الاخباري - قبل 3 سنوات، خطف كورونا الفنانة المصرية رجاء الجداوي، حيث عانت من مضاعفات الفيروس وفشلت في تجاوز الأزمة الصحية التي مرت بها.

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وفي لقاء تلفزيوني بمناسبة ذكرى ميلاد والدتها الـ89، كشفت أميرة مختار سراً عن الجداوي، حيث أكدت أنها لم تكن تجري جراحات تجميل نهائياً وكانت تتقبل تقدمها في العمر.



16 غرزة

كما أضافت أن الفنانة لم تكن تستخدم المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة، بل كانت تعتمد على الوصفات الطبيعية القديمة، خاصة وصفات ماسك الخيار والبطاطس وكمادات الشاي للعناية ببشرتها.



غير أنها قبل 33 عاماً، سقطت الجداوي خلال تصوير فيلم "حنفي الأبهة" بصحبة عادل إمام وفاروق الفيشاوي، وتعرضت لجرح غائر أعلى الحاجب.



ما استلزم 16 غرزة، وبالتالي أجبرت على حقن تلك المنطقة بالبوتوكس فيما بعد حتى تعود إلى طبيعتها، خاصة أن التدخل الجراحي الطبي تسبب في ظهور علامات أعلى الحاجب.



كذلك أشارت أميرة إلى أن والدتها لم تكن تخجل من كونها أكبر في العمر من زوجها الراحل، لافتة إلى كونها اعتادت على تدليك وجهها بالثلج صباحاً.

يذكر أن الفنانة قدمت طيلة مشوارها أكثر من 350 عملاً فنياً.

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