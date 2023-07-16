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الأحد، 16-07-2023 07:10 م

احد ابطال الكبير اوي: كنت هضرب 3 شباب والفن ملهوش أمان

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الوكيل الاخباري - تحدث الفنان حسين حجاج عن تعرضه للتنمر في التسعينات قائلا:' كنت شغال مسرح تبع جلال الشرقاوي ومسرحية لأحمد آدم وطالع من المسرح 3 ونص فجرا، ومكنش عندي عربية سنة 99 ولقيت 3 شباب في سن العشرينات وقعدوا يقولوا شوفت أيده شوفت كذا.

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أضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي قائلا:'  روحت قالب عليهم الوش التاني وكنت قادر أضربهم التلاتة .


وكشف سبب تمسكه بمهنة تصليح السيارات قائلا :' من 86 اشتغلت في ورشة تصليح سيارات وجالي التمثيل وأنا شغال في نفس المهنة ومقعدتش في القاهرة لأني مش حاببها ولما بيكون عندي تصوير ببات فيها وتاني يوم أرجع المنيا، ليه مشروع ناجح اقفله وفي ناس بتاكل عيش ؟


ختم قائلا:' التمثيل مالوش أمان وأعرف ممثلين كتير مش لاقية تاكل والممثل اللي النهاردة ميعملش مشروع جنب الفن بتاعه خسران كل حاجة،  في فنانين دلوقت مش لاقين ياكلوا.


وكشف حجاج عن سبب رفضه للعمل مع المنتج أحمد السبكي قائلا:' رفضت الشغل مع منتج بسبب سلوكياته لأنها مش كويسة مع الممثلين عشان كده قررت مش هشتغل معاه تاني حتى لو هيديني بطولة.



 




 

 


 

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