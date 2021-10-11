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الإثنين، 11-10-2021 05:41 م

اختيار ملكة جمال الأجنبيات في روسيا

جم


الوكيل الإخباري - أقيمت في العاصمة الروسية موسكو، مسابقة اختيار ملكة جمال الأجنبيات، حيث تنافست فتيات من 13 دولة على اللقب.

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وكان اللقب من حصة الشابة روشانا كريموفا وهي مواطنة من أوزبكستان، تقيم في روسيا، وتنتمي إلى عائلة فنية.


وتدربت روشانا على الرقص من عمر الثالثة، حيث أدت رقصة "الرنين" الأوزبكية التي حظيت بإعجاب لجنة التحكيم.


وتعمل روشانا في مجال الأعمال التجارية، كما أنها مولعة بالمكياج، فقد أخذت الفتاة دورات تدريبية في فن التجميل.


بصفتها الفائزة في المسابقة، حصلت روشانا على منحة للدراسة في جامعة موسكو للعلوم المالية والقانونية.


وتقدمت 50 فتاة من 13 دولة للمشاركة في المسابقة، تم اختيار 10 فتيات فقط من قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

 

سبوتنيك عربي





 




 

 


 

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