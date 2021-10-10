الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

نمو اقتصاد الأردن 3.2% للربع الثاني من العام الحالي

صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

البنك المركزي يتجه إلى ترخيص البنوك الرقمية

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

تحطم طائرة روسية ومصرع 19 من ركابها

المحكمة الإدارية تلغي عزل موظف من وزارة الداخلية

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

الأحد، 10-10-2021 10:01 ص

وفاة فنان على خشبة مسرح البولشوي أثناء عرض أوبرا في موسكو

البولشوي-122-3


الوكيل الإخباري - قال مسرح البولشوي الشهير في موسكو إن أحد أفراد الفرقة لقي حتفه أمس السبت في حادث على خشبة المسرح أثناء عرض أوبرا.

اضافة اعلان

 

وأضاف البولشوي، وهو أحد أرقى المسارح في روسيا، إن الحادث وقع خلال تغيير أحد المناظر في أوبرا سادكو للمؤلف الموسيقي الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف.

 

وقال المسرح في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء "تم إيقاف العرض على الفور، وطُلب من الجمهور المغادرة".

وقال محققون في موسكو إنهم يحققون في ملابسات وفاة الفنان البالغ من العمر 37 عاما. ولم يتم الكشف عن هويته.

ونقلت إنترفاكس عن مصدر قوله إن الفنان لقي حتفه على أثر سقوط إحدى قطع الديكور عليه بين مشهدين. كما قالت مصادر لوكالة الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء إن سقوط قطعة ديكور كان سببا في وفاته.

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
88b346ed-2e00-4366-918c-fd376bfd8310_16x9_1200x676

زينة في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع أحمد عز - صورة

7682086-1458570119

شهر 10 أول مسلسل من نوعه للتوعية حول سرطان الثدي بطولة كاريس بشار - فيديو

48158-مريم-ووالدها

شاهد ...مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها بحضور نجوم الفن

202067141011473QX

الفنان العراقي ​محمد السالم​ يغني في معرض اكسبو 2020 لاول مرة

Nadine-Nassib-Njeim-678x381

الشبه صادم بين نادين نسيب نجيم وابنتها هيفين - صورة

يتن-عامر-1589628719-0

أيتن عامر تستعد لطرح أغنية جديدة - صورة