استدعاء شيرين عبد الوهاب الى التحقيق بعد زيارتها لفضل شاكر

الوكيل الإخباري-نشرت الاعلامية اللبنانية ايمان ابراهيم، على حسابها عبر تويتر، خبر استدعاء الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المتواجدة حاليا في لبنان، وذلك بعد زيارتها الاخيرة للفنان اللبناني فضل شاكر.

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وفي التفاصيل، كتبت ايمان ابراهيم في تغريدتها: "استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان الى التحقيق، بناء على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما الى زيارة فضل شاكر، المطلوب للقضاء، في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة، وجرى الإفراج عن شيرين وزوجها بعد الاستماع اليهما بإشارة قضائية".



وتابعت: "وبحسب مصادر اعلامية، فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على تصريح أمني للدخول الى المخيم"، مضيفة: "فضل شاكر أجرى مقابلات عدة واستقبل الكثير من الزوار، فلماذا التحقيق مع شيرين دون سواها؟ لماذا التحقيق معها اصلا وهي حاصلة على تصريح للدخول إلى المخيم ؟"



هذا الخبر اثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين راحوا يتساءلون عن سبب التحقيق وما اذا كان الخبر صحيحا، الا انه لم يصدر اي تعليق رسمي حول الموضوع بعد.



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