اعلامي مصري شهير يكشف كواليس آخر مكالمة مع عادل امام

الوكيل الإخباري- كشف الصحفي والإعلامي المصري محمود سعد، كواليس آخر مكالمة اجراها مع الفنان عادل امام وذلك عقب تصريحات الفنانة مادلين طبر حول عائلة الزعيم عادل إمام، التي أثارت الاستياء مؤخرا، حول منعهم للنجم المصري من الظهور الإعلامي .

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واكد محمود سعد أن أخر محادثة تليفونية بينه وبين عادل إمام كانت في نطاق شهر، مؤكدا أن الزعيم كان بأفضل حالاته كأسلوب وحضور ذهن.



وتابع ، أن عادل إمام دعاه إلى الحضور إلى منزله عندما أخبره الإعلامي أنه يفتقده بشدة، ورد عليه قائلا: "لما أنا واحشك طب ما تيجي أنا قاعد وكل يوم الناس عندي".

واضاف محمود سعد إن حياة الزعيم قوية ومتماسكة ولا يمكن لأي شخص أن يجبره على عدم الظهور، الإعلامي وأن هذه التصريحات بعيدة تماما عن الواقع، منوها أن الزعيم على قدر نجاحه الفني كان قادرا على الاحتفاظ بأسرته وعائلته وهو أمر نادر الحدوث.





وعن تصريحات الفنانة مادلين طبر، أكد محمود سعد أنها لا تعرف شيئا عن خصوصيات عادل إمام وحياته معلقا: "صحيح اللي ما يعرفش يقول عدس، مادلين طبر متعرفش حاجة عن عادل إمام تبقى تسكت".

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