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الثلاثاء، 19-09-2023 06:30 ص

الأطباء أوقفوا عنها العلاج.. تدهور الحالة الصحية لفنانة كويتية

مريضة 2


الوكيل الاخباري - كشفت عائلة الفنانة جواهر الكويتية تطورات وضعها الصحي، طالبة من المواطنين في الكويت والوطن العربي الدعاء لها بالشفاء بعد تطور مرض السرطان لديها وتدهور صحتها بشكل كبير.

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ونُشر عبر حساب الممثلة الكويتية جواهر في "سناب شات"، مقطع فيديو يؤكد تدهور حالتها الصحية بعد الجراحة الأخيرة التي خضعت لها، حيث جرى الإعلان أن "الأطباء قرروا منع العلاج عنها".


وفي منشور مقتضب، أوضحت العائلة أنه "تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية وهي تحت رحمة ربّ العالمين"، مضيفة: "اسمحوا لنا .. ما نقدر نرد على الاتصالات.. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمس الحاجة له".

 

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو من حساب الفنانة في "سناب شات"، طلبت فيه عائلة النجمة الكويتية الدعاء لها بالشفاء، حيث كُتب على الفيديو: "دعواتكم لها يا جماعة..محتاجة دعوات الكل في الكويت.. يا لطيف ألطف بها وبنا بإجبار جبرها وأجبر قلب أطفالها وأهلها يا رب".

 


روسيا اليوم

 




 

 


 

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