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الأحد، 07-02-2021 03:56 م

الأول عربيا.. أغنية للفنان سعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تقترب أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد، من تحقيق رقم قياسي بنسبة المشاهدات يقارب المليار على قناته في "يوتيوب".

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وأطلق الفنان المغربي، سعد لمجرد، حملة للوصول إلى المليار مشاهدة لأغنيته الشهيرة "أنت معلم" حيث يقترب من تحقيق حلمه بذلك.

 

ويعتبر لمجرد أول فنان عربي يصل إلى نسبة المشاهدات الكبيرة على منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والمشاهير.

وأطلق لمجرد على حملته "المليار" من خلال جميع منصاته على وسائل التواصل، ووجه دعوة إلى متابعيه وجمهوره من أجل تحقيق هذا الحلم.


ويقترب الفنان من تحقيق حلمه بالوصول من المليار في أغنيته الشهيرة التي أطلقها عام 2015 وأخذت شهرة واسعة جدا، حيث وصل إلى أكثر من 894 مليون مشاهدة.

 

وحقق سعد لمجرد نجاحا كبيرا في 2020 بأغنية "عدى الكلام"، التي بلغ عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات 111 مليون مشاهدة.

 


سبوتنيك

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