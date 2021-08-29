الإعلامي طارق علام يروي تفاصيل نجاته من الموت مع زوجته بعد حادث سير - صورة

الوكيل الإخباري - تعرض الإعلامي المصري طارق علام وزوجته الإعلامية دينا رامز، لحادث سير، وذلك أثناء مرورهما بالسيارة على طريق وادي النطرون في مصر.

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ونشر علام، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لإطار السيارة الذي إنفجر، وعلق قائلاً :"الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثواني صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم".



وتفاعل المتابعون مع منشور علام، وتمنوا عدم تكرار مثل هذه الحوادث معه.



إشارة إلى أن الإعلامي طارق علام قدم برنامج "كلام من دهب" على قناة "المحور"، في شهر رمضان الماضي.





المصدر - الفن

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