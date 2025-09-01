الإثنين 2025-09-01 12:55 م
 

ابنة صباح الجزائري تشن هجوماً على دريد لحام - (فيديو)

ترف التقي ووالدتها الفنانة صباح الجزائري
 
الوكيل الإخباري-   أثار الفنان السوري دريد لحام جدلًا واسعًا بعد تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها عن زواجه السابق من الفنانة صباح الجزائري، واصفًا إياه بـ"نزوة" انسحب منها سريعًا لأنه لم يكن زواجًا صحيحًا، على حد تعبيره.

وجاء الرد من ترف التقي، ابنة صباح الجزائري، التي عبّرت عن استيائها من كلام لحام، قائلة:
"دريد لحام قامة فنية كبيرة ومدرسة في الفن، لكن قبل أن يكون فنانًا، عليه أن يكون إنسانًا."


وأضافت في مقابلة تلفزيونية أن حديثه "جرح والدتها كثيرًا"، لكنها أوضحت أن والدها اللبناني رباح التقي "عالج الأمر"، في إشارة لدعمه لوالدتها.


يُذكر أن صباح الجزائري تزوجت لاحقًا من رباح التقي، ولديهما ثلاثة أبناء هم: رشا، كرم، وترف التقي.

 

 

 

