الاعلان عن جزء ثاني من فيلم شهير للفنان محمد هنيدي

الوكيل الإخباري-كشف الكاتب والمنتج، مدحت العدل، أنه في طور كتابة الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، الذي شكل نقلة كبيرة في السينما المصرية عام 1998.

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وقال العدل، في حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، أنه يحرص على أن يسير الفيلم في إطار جاذب للجمهور بالاعتماد على القصة القديمة، وتحديثها بما يتواءم مع العصر الحالي.



وأكد العدل أنه ضمن موافقة جميع أبطال الجزء الأول، قبل الشروع في كتابة الفيلم، وهم: محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، هاني رمزي، وغادة عادل، مشيراً إلى أنهم أبدوا استعدادهم للتصوير حال اكتمال السيناريو، واختيار باقي فريق العمل.



لكن الناقد المعروف، طارق الشناوي، استبعد أن يكون الفنان محمد هنيدي نجم الجزء الأول، نجماً للجزء الجديد بمفرده، مستشهداً بنجومية السقا وهاني رمزي ومنى زكي وغادة عادل، وقال: "أبطال الفيلم قدموه في بداياتهم الفنية، وكان هنيدي متقدماً عليهم بخطوات، لكنهم اليوم جميعاً نجوم شباك، لذا من الصعب جمعهم معاً بأدوار أقل مساحة وجماهيرية".



زهرة الخليج