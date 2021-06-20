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الأحد، 20-06-2021 09:33 ص

التطورات الصحية لـ نهال عنبر بعد اجرائها عملية منظار في المعدة .. صورة

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الوكيل الإخباري _ اعلنت الفنانة المصرية نهال عنبر عبر حسابها على إنستغرام عن خضوعها لعملية منظار في المعدة، وذلك بعد شعورها بآلام نتجت عن التهابات في المعدة .

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حيث انها نشرت صورةً جمعتها بأحد الأطباء وابنها المخرج المصري حسام الحسيني .

وأرفقت نهال الصورة بتعليق قالت فيه : “النهاردة عملت منظار في المعدة.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة، وكتب لي علاج ليها.. بشكر الدكتور  أحمد مؤنس جداً، الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جداً ومحستش بتعب أثناء المنظار”.

 

وطمأنت نهال عنبر الجمهور على وضعها الصحي، مؤكدةً أنَّها بخير بعد إجراء منظار في المعدة، مبينةً أنَّ الطبيب كتب لها بعض الأدوية التي ستلتزم بها خلال الفترة المقبلة؛  للتعافي بشكلٍ تام.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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