الموت يُغيّب ممثلاً هوليوودياً بارزاً (صورة)

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الألماني الشهير أودو كير عن عمر ناهز 80 عامًا.

اضافة اعلان



عرف كير بمظهره اللافت وصوته المميز، وقدرته على التنقل بين أفلام الفن السريّ وأعمال هوليوود الناجحة، ما جعله أحد أبرز وجوه السينما الحديثة.



