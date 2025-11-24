الموت يُغيّب ممثلاً هوليوودياً بارزاً (صورة)

عرف كير بمظهره اللافت وصوته المميز، وقدرته على التنقل بين أفلام الفن السريّ وأعمال هوليوود الناجحة، ما جعله أحد أبرز وجوه السينما الحديثة.
-
أخبار متعلقة
-
شكران مرتجى تكشف عن تحوّلات في حياتها
-
تامر حسني يعود إلى مصر.. وتطور مقلق حول "ورم" في الكلى
-
تسجيل صوتي "صادم" لشيرين عبد الوهاب (فيديو)
-
الشامي يخرج عن صمته ويهاجم منتقدي بكاء الفتيات
-
دينا الشربيني تلاحق صفحات فيسبوك بعد أزمة طلاق كريم محمود عبد العزيز
-
رضوى الشربيني تحسم جدل زواجها السري من مليونير مصري
-
دراما رمضان 2026.. القائمة الكاملة للمسلسلات المصرية المنتظرة
-
تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروع على المسرح