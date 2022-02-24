التعليق الأول لياسمين رئيس بعد إعلان طلاقها

الوكيل الإخباري - بعد أزمة طلاقها، كتبت الفنانة ياسمين رئيس عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً جديداً، في أول تعليق لها بعد إعلانها الطلاق من زوجها المخرج هادي الباجوري.

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وشنّت ياسمين من خلال منشورها هجوماً عنيفاً على كل الأشخاص الذين يتباهون بطول ألسنتهم وقدرتهم على انتقاد الناس، إذ قالت: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على انتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب صلّى الله عليه وسلّم إن أشرّ الناس منزلةً يوم القيامة يتّقيه الناس مخافة لسانه".

لها

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