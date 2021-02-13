الجوكر يظهر على شاشة السينما مجدداً

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان الأمريكي جاريد ليتو متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة له ، ظهر فيها بمكياج “الجوكر”، ليعلن رسمياً عودة ألد أعداء “باتمان” إلى شاشة السينما.





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وتدور احداث “الجوكر” في الفيلم الجديد خلال مسلسل على الأرض المدمرة بعد أن يغزو الطاغية الفضائي “داركسيد” كوكب ويهلكه، إنه حلم متسلسل ورؤية نفسية لـ”باتمان” تكشف عما سيحدث إذا فشل الأبطال الخارقين في وقف الهجوم على كوكب الأرض.



فيما تعود هذه اللقطة إلى إحدى مشاهد الفيلم الجديد “Zack Snyder’s Justice .League” المقرر عرضه على منصة “إتش بي أو ماكس” في 18 مارس/ آذار المقبل.



يعتبر الفيلم نسخة معدلة من فيلم “Justice League” للمخرج زاك سنايدر الذي عرض في عام 2017.

المصدر : الامارات نيوز







