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الأحد، 01-11-2020 10:35 ص

الحكم على حمو بيكا بالحبس لمدة عامين

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الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، يوم أمس السبت، بحبس مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه.

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كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك في واقعة اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.


يذكر أن ياسر قنطوش محامي نقابة المهن الموسيقية قد تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة «نقابة الموسيقيين»، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت النيابة لأقوال المدعو محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" الذي حضر رفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية.


ترجع بداية الواقعة عندما نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.

 

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