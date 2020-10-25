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الأحد، 25-10-2020 03:11 م

صورة قديمة للنجمة سلاف فواخرجي تثير الجدل!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تعد الفنانة السورية سلاف فواخرجي من أبرز النجمات العربيات جمالاً وخصوصاً أن جمالها بنسبة كبيرة منه طبيعي ولم تجرِ تغييراً في ملامحها.

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حيث انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة سلاف فواخرجي وهي في عمر الـ18 عاماً حيث بدت جميلة جداً بدون أي تغييرات تذكر على شكلها الآن، ونالت الصورة إعجاب المتابعين وأشادوا بجمالها الطبيعي البعيد عن عمليات التجميل.

 

في سياق آخر وعلى الصعيد الفني انضمت النجمة سلاف فواخرجي لأبطال مسلسل "الكندوش" ، وتقف سلاف أمام النجم أيمن زيدان في هذا العمل وتؤدي شخصية

"ياسمين" وهي امرأة أرملة لديها حكاية مؤثرة في العمل.


شاشة نيوز

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