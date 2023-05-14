الذكاء الاصطناعي يجمع الجسمي وشيرين في أغنية

الوكيل الإخباري- أعاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم الأحد، نشر أغنية تم إنتاجها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتضمنت صوت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على أغنية "يا خبر". وأثارت الأغنية الجديدة اهتماماً واسعاً عبر منصات التواصل.



الأغنية التي تبدو وكأنها تسجيل حقيقي للفنانة شيرين، تم إنتاجها من قبل حساب يدعى NANI AI، والذي يعد واحداً من الحسابات التي تنشر باستمرار مقاطع فيديو تم إنتاجها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لاسيما المقاطع الصوتية. ويتميز الحساب بنشر أغان بتقنية متقدمة لتوليد الأصوات الاصطناعية التي تشبه الأصوات الحقيقية للفنانين عربياً وعالمياً.



ويوم أمس السبت، تم نشر مقطع قصير من الأغنية على تويتر، وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي معها، حيث حصل المقطع على عدد كبير من المشاهدات والتعليقات، قبل أن يعاد نشر الأغنية كاملة على تيك توك، وحصلت على ملايين المشاهدات في وقت قصير، حتى وصلت إلى حساب الجسمي على انستغرام، ليصفها بـ"زي العسل"، ويصبح "الديو الاصطناعي" ترند منصات التواصل.

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