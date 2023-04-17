روبوت يتغزل بنادين نسيب نجيم .. والاخيرة ترد

الوكيل الإخباري- شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمحادثة بين معجب بها والذكاء الاصطناعي، سأل خلالها الاول عن أفضل ممثلة في الوطن العربي.



وبحسب الصورة التي نشرتها نادين، رد المتابع بأنه من الصعب تحديد أي من الممثلات في العالم العربي أفضل، بسبب وجود العديد من الممثلات الموهوبات، إلا أنه يعتقد أن نادين احدى افضلهن اذ قدما اعمالا مميزة.

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واردف الذكاء الاصطناعي متغزلا بجمال نادين، مشيرا الى شخصيتها القوية، لتعلق الاخيرة : "رح تجننوني مع مين عم تحكوا يا جماعة؟ حتى الروبوت عارف شخصيتي!".

رح تجننوني مع مين عم تحكوا يا جماعة ؟ 🤣 حتى الروبوت عارف شخصيتي ! https://t.co/RbOWO0Rb9Y April 16, 2023

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