الذكرى الأولى لرحيل الفنان جورج الراسي

الوكيل الإخباري- تحلّ اليوم الذكرى الأولى لرحيل المطرب جورج الراسي الذي وُلِدَ في 29 يناير عام 1980، وغابَ عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمرٍ يناهز الـ 42 عامًا.

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في سياقٍ متصلٍ، كانت قد نشرت عارضة الأزياء جويل حاتم مقطع فيديو مثيرًا للجدل أعلنت فيه عن استعدادها للتخلّص من حياتها، ووجّهت رسالةً إلى نجلها جو من طليقها المطرب جورج الراسي.



قالت جويل حاتم خلال الفيديو: "أقدمت على تناول بعض الحبوب، ولم أكن أتخيل أن أفعل هذا الأمر، ولكن كل هذا بسبب عائلة زوجي جورج الراسي".



وتابعت جويل حاتم وهي توجّه كلامها لنجلها: "سامحني، أنا فعلت هذا الأمر بسبب عائلة جورج الراسي ووالدك".



وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر مطلعةٌ قريبةٌ من عائلة الفقيد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ "الطريقَ مكان وقوع الحادث قد شهد الكثير من الحوادث القاتلة، بسبب وجود فاصل إسمنتي ضخم يظهر فجأةً، بمنتصف الطريق ذي الاتجاه الواحد، دون أي تنبيه".



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