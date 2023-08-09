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الأربعاء، 09-08-2023 10:20 ص

شاهد : نادين الراسي تستذكر جورج الراسي بفيديو مؤثر

جورج-ونادين


الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من كليب أغنية شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي، والتي جاءت بعنوان "بعمل بأصلي"، استذكرته من خلالها ووجهت له رسالة مؤثرة اكدت انها ستفي بوعدها له.

وأرفقت نادين الراسي الفيديو بتعليق استعانت فيه بكلمات الاغنية، اذ قالت: "كلّ شي رح يكمِّل متل ما كان بدَّك يا خَيّي.. بعمل بأصلي بردّ القسوة بالحنيّة، إيدين الوفا لما تعلّم شو مؤذية".

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الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل جورج مؤكدين انه باقٍ معهم من خلال اعماله المميزة، كما اثنوا على خطوة نادين وأبدوا دعمهم الكبير لها.

 


 

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