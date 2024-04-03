محمد إمام يوجه رسالة إلى محمد ثروت بسبب "كوبرا"

الوكيل الإخباري - يستمر الممثل المصري محمد إمام في الترويج لمسلسله الرمضاني "كوبرا" على طريقته الخاصة، حيث يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أبطال العمل.



ونشر إمام، اليوم الأربعاء، صورة تجمعه بالممثل محمد ثروت، مأخوذة من مشاهد مسلسل "كوبرا"، وعبّر في تعليقه على الصورة عن إعجابه الشديد بأداء ثروت وتمثيله الكوميدي، قائلاً: "محمد ثروت رفيق رحلة النجاح، تقريباً كل أعمالي موجود فيها".

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وأضاف إمام: "في رأيي هو من ظرفاء العصر، من أكثر الناس اللي بتضحكني في التمثيل والحقيقة، نورت مسلسل كوبرا يا ثروت".

ويستمر محمد إمام بمشاركة المتابعين بكواليس وآرائه حول مسلسل "كوبرا"، الذي يُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

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