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الخميس، 28-03-2024 02:58 م

محمد إمام يحتفي بتصدر الترند عقب أول حلقة من كوبرا

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الوكيل الإخباري - تصدر محمد إمام الترند في مصر وعدد من الدول العربية بعد عرض أول حلقة من "كوبرا" في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وشارك محمد إمام منشوراً عبر حساباته على مواقع  التواصل الاجتماعي،  احتفاء بتصدر اسمه، والمسلسل في المركزين الأول والثاني، في 10 دول عربية، قاًئلاً: "الحمدلله.. محمد إمام وكوبرا ترند في كل الدول العربية وعلى مستوى العالم على منصة إكس وغوغل وفيس بوك بعد عرض أول حلقة".

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