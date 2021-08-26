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الخميس، 26-08-2021 11:23 م

الصور الأولى من حفل زفاف شقيق نانسي عجرم

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من زفاف شقيق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نبيل عجرم في قبرص، وظهر العروسين بسعادة بالغة وهما يوقعان عقد الزواج.

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وكانت كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن نانسي عجرم تستعد للتوجه إلى لبنان بعد احيائها حفلاً في الساحل الشمالي في مصر، لإنجاز ترتيبات إحياء حفل زفاف شقيقها الوحيد الفنان نبيل عجرم الذي سبق له ان خاض غمار الفن في مرحلة من المراحل، وغاب عن الاضواء فجأة، من دون معرفة الأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار.




الجدير بالذكر أن لنانسي شقيقة متزوجة أيضاً تدعى نادين، كانت لها تجربة في مجال التمثيل قبل أن تتفرغ للكتابة، إنطلاقاً من خواطر لها نكهتها الخاصة.


 

الفن

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